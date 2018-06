Virgin Tonic : Alerte ! La maison de Cameron Diaz dans The Holiday est à vendre ! (PHOTOS)

Si vous avez vu le film The Holiday avec Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude law, alors vous avez forcément bavé devant la maison d'Amanda Woods à Los Angeles. On vous remet dans le contexte : Dans The Holiday, Amanda et Iris échangent leurs maisons : Amanda se retrouve dans un cottage dans le Surrey tandis qu'Iris atterrit dans une villa magnifique à Los Angeles. Salle de sport, salle de ciné, terrain de tennis, piscine... bref, la maison parfaite.

Sitée à San Marino, cette maison construite en 1928 est un petit bijou... qui a un coût. Pour se l'offrir, il faut débourser pas moins de 10 millions d'euros (oui, c'est douloureux). Alors on vous l'accorde, elle est un peu moins moderne que la maison achetée par Zedd. Mais elle reste magnifique !