Virgin Tonic : Après la gamme Royal, le retour d'Apple Pie chez McDo ?

Vous l'attendiez ?? Mcdonald's vient d'annoncer le retour de sa gamme Royal. Evidemment, les internautes ne se sont pas faits prier pour laisser exploser leur joie. Et vous savez ce qui serait encore plus beau ? Le retour de l'apple pie. Depuis le 29 septembre dernier, les aficionados de la chaîne de fast-food peuvent ainsi profiter du Royal Cheese, du Royal Bacon et du Royal Deluxe. Pour faire descendre le tout, rien de tel que le chausson au pomme culte.

Le retour de l'apple pie ??

Les nostalgiques le savent, dans les années 90 (avant le Mcflurry et les desserts glacés), c'est l'apple pie qui était le dessert phare de la chaîne. Ce petit chausson aux pommes qui n'est autres qu'un rectangle frit et fourré à la pomme a marqué toute une génération et pourrait bien faire son grand retour en France. Il n'aura suffit que d'une question sur les réseaux sociaux pour nous redonner espoir aux consommateurs. Patience, Mcdo revient lentement (mais sûrement) à ses basiques !