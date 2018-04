Virgin Tonic : Alerte ! L'accouchement de Kate Middleton est imminent !

Kate Middleton attend son troisième enfant et quelques jours à peine après l'anniversaire de la reine Elizabeth II, c'est la Duchesse de Cambridge qui est sous le feu des projecteurs : son accouchement est imminent et à Londres, on est en ébullition. Il faut savoir que depuis la semaine dernière, des fans purs et durs de la famille Royale campent devant l'hôpital de Ste Mary. Côté sexe du bébé, l'information n'a pas encore été révélée mais il en faut plus pour que les bookmakers remballent leurs paris.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 avril 2018

Admise ce matin (selon Kensington), Kate Middleton devrait ainsi donner naissance au troisième Royal Baby d'ici peu. Et le fête n'est pas finie ! Dans moins d'un mois, Meghan Markle épousera le Prince Harry.