Virgin Tonic : Alerte, Koh Lanta lance ses chaussettes avec Label !

En panne d'idées pour les fêtes ? N'en dites pas plus, on a ce qu'il faut ! Si vous faites partie de ceux qui commencent leurs cadeaux de Noël en avance (nous sommes en Novembre, la saison des Fêtes a officiellement commencé !), alors prenez des notes parce que le Virgin Tonic a trouvé le cadeau parfait pour les fans de Koh Lanta ! L'émission (qui fête ses 20 ans) a imaginé une collection de chaussettes exclusives avec Label Chaussette. Au programme, plusieurs modèles et même un coffret !

La collection Koh Lanta !

Côté coloris, vous retrouverez (évidemment) une paire rouge ainsi qu'une paire jaune. Pour les plus discret(e)s, le noir sera de mise ! Pour s'offrir une paire seule, il faudra débourser 14,50 euros. Si vous souhaitez vous offrir le lot, les trois paires sont à 39 euros !

Rendez-vous ICI !