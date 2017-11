Virgin Tonic : Alerte ! Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer

Si la rumeur se confirme, on ne croira plus en rien. Après Brad Pitt et Angelina Jolie, après Chris Pratt et Anna Faris, après The Weeknd et Selena Gomez, c'est au tour de couple Kardashian/ West de nous faire peur. Après de longues années de mariage, le couple serait au bord du divorce. Evidemment, ce ne sont que des rumeurs relayées par les tabloïds américains et pour l'heure, rien n'a été confirmé. Mais comme toujours, les médias se jettent sur l'information, enchaînant les révélations.

Par exemple, le magazine Life & Style ne se prive pas de donner des détails sur les disputes du couple : "Kanye peut parfois ne plus adresser la parole à Kim pendant très longtemps. Il souffle le chaud et le froid. Même leur vie sexuelle n'est plus ce qu'elle était", aurait expliqué une source au magazine. Mais une "source", c'est bien vague. Pour l'hure, on ne sait pas si le couple (qui a deux enfants) se séparera. Patience, donc ! Mais visiblement, 2017 est un mauvais cru pour les relations amoureuses.