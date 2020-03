Virgin Tonic : Alerte, Katy Perry est enceinte

Décidément, 2020 sera l'année de la pop ! Après le retour annoncé de Lady Gaga, c'est au tour de Katy Perry de faire son grand retour ! La star avait déjà laissé quelques indices sur les réseaux sociaux, laissant les fans élaborer toutes les hypothèses possibles. Mais, l'heure n'est plus aux suspicions ! Katy Perry nous revient avec un nouveau single et le clip est à découvrir sans plus attendre - clip dans lequel elle annonce sa grossesse.

La chanteuse et son compagnon Orlando Bloom sont très heureux et surtout, très pressés d’être parents ! Ils devraient aussi se marier cette année après s’être fiancés l’année dernière... que de bonnes nouvelles donc !