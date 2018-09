Virgin Tonic : Alerte job de rêve ! Les 55 chats d'une île paradisiaque ont trouvé leur gardienne !

N'envoyez plus vos candidatures, les 55 chats qui peuplent une île Grecque paradisiaque ont trouvé leur gardienne ! Jeffyne Telson, une californienne âgée de 62 ans a ainsi été choisie pour se rendre à Syros et s'occuper de cette armée de chats. Pour rappel, un couple britanno-dannois avait posté une annonce afin de trouver quelqu'un pour s'occuper de leur refuge. S'ils n'attendaient qu'une petite cinquantaine de candidatures, ils ont été victime de leur succès : résultat, près de 40 000 personnes se sont proposées. Parmi tout ce monde, c'est finalement Jeffyne Telson qui a été choisie.

La californienne a gagné "un salaire modique mais une petite maison mise à disposition, l'eau et l'électricité payées, le cadre idyllique de la mer Egée et seulement quatre heures de travail par jour, pour s'occuper des dizaines de chats du God's Little People Cat Rescue", explique BFM TV. Visiblement, Jeffyne a eu vent de l'annonce grâce à son mari : "Il m'a dit 'Jeffyne, ce job est fait pour toi. Est-ce que tu vas attendre d'être trop vieille pour réaliser ton rêve'?", a t-elle expliqué au Washington Post. Jeffyne, qui s'occupe d'un refuge de chat depuis 1997 avait littéralement le bon profil. Elle va donc quitter Santa Barbara pour les îles Grecques !

Vous avez droit de l'envier. Nous aussi, on aimerait être à sa place.