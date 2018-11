Virgin Tonic : Alerte job de rêve, gagnez 100 dollars de l'heure pour caresser des chiots !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène aux Etats-Unis, là où un restaurant "dog friendly" recherche du personnel un peu particulier : soyez payé 100 dollars de l'heure pour caresser des chiens ! Postée sur le compte Instagram de MUTTS Canine Cantina (le restaurant qui acceuille les propriétaires de chiens), l'annonce est on ne peut plus claire : « Montrez-nous vos talents de caresseur ! », peut-on lire. « Publiez une photo ou une vidéo avant le 11/12 qui montre votre habileté à caresser votre chiot. […] Utilisez le mot-dièse #MUTTSpuptern et taguez @muttscantina pour avoir la chance d’être embauché et de recevoir 100 $ de l’heure pour [cajoler] les chiots de notre nouvel emplacement ! ».

Pour faire simple, le candidat occupera les fonctions de maître d'hôtel mais... pour chien : « Nous allons choisir une personne pour commencer et, en fonction, nous pourrions en avoir deux plus tard », a déclaré le Kyle Noonan (proprétaire du restaurant). Alors si vous êtes au bout, si vous en arrivez à un point où même cinq minutes de tram ou de métro deviennent un enfer, on vous conseille de postuler !

Alors, volontaire ?