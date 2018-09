Virgin Tonic : Alerte, Frédéric Lopez ne présentera plus Rendez-Vous En Terre Inconnue !

Après quinze ans de bons et loyaux services, Frédéric Lopez vient d'annoncer qu'il ne présenterait plus Rendez-Vous en Terre Inconnue. Dans une interview accordée au Parisien (et publié ce week-end), le présentateur a expliqué son choix, non sans émotion : "C’était vraiment un dilemme depuis plusieurs mois. 'Rendez-vous en terre inconnue' est bien plus qu’une émission télé, c’est une expérience profonde", confie t-il. "C’est comme si j’avais accepté pendant quinze ans qu’on filme les moments de ma vie les plus bouleversants. Au fil du temps, cela devenait de plus en plus douloureux." La bonne nouvelle, c'est qu'il continuera de produire l'émission".

Rassurez-vous, Rendez-Vous en terre Inconnue n'a pas dit son dernier mot : l'émission continue avec à sa tête Raphaël de Casabianca (déjà vu dans Echappées Belles sur France 5). Et pour son baptême, le nouveau présentateur partira avec Franck Gastambide (à qui l'on doit taxi 5). Sur son compte Facebook, Frédéric Lopez a laissé un message ému, comme pour passer le relais. Comment Franck Gastambide réagira t-il a tous ces changements ? Réponse lors de la diffusion de l'émission !