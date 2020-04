Virgin Tonic : Alerte, Disney + est là !

C'est le grand jour ! Aujourd'hui 7 avril, Disney + est enfin disponible ! Initialement prévue pour mars dernier, la sortie de la plateforme a finalement été retardée... mais cette fois, on y est !

Disney + est là

Ainsi, vous pourrez voir plus de 400 films et 7500 épisodes de séries, pour 6,99 € par mois. Au programme, les plus grands classiques Disney, les films signés Marvel mais aussi les Star Wars... petit bonus, du contenu exclusif ! Bref, de quoi passer le temps en confinement.