Pourquoi les hommes n'auraient-ils pas leur gamme de yaourts ? C'est probablement ce que s'est demandé la marque Danone en Bulgarie. Et aussitôt pensé, aussitôt imaginé : le yaourt pour homme est devenu une réalité. "Sa silhouette noire (arrondie ou carrée, en pots ou en bouteilles), qui détonne en rayons, est résolument masculine. Avec sa texture épaisse, fortement protéinée, pauvre en matière grasse (5%), cette gamme inédite cible les plus difficiles à rassasier mais qui font attention à leur ligne", explique le Figaro. Et effectivement, quand on voit le packaging, il 'y a plus aucun doute.

La publicité annonce directement la couleur : l'on y voit un playboy, tout de noir vêtu (avec un costume, évidemment) qui, visiblement, fait de l'effet à toutes les femmes qu'il croise (et oui, le yaourt a quelque chose à y voir). Alors, est-ce le nouveau secret de séduction en Bulgarie ? On verra ça ! En attendant, notez que les hommes perdraient plus vite que les femmes.