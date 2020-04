Virgin Tonic : Alerte, Chris Hemsworth devient votre coach sportif (gratuitement)

Vous cherchez un cours de sport maison qui vous motive ? Imaginez deux secondes pouvoir être coaché par une star depuis votre salon ? Un rêve ? Pas tant que ça ! Vous avez juste à télécharger coaching Centr, l’application de l’acteur Chris Hemsworth qui vous coach lui même et gratuitement pendant 6 semaines.

Faites du Sport avec Thor

Il propose un coaching gratuit de 6 semaines à tous ceux qui le souhaitent. Pour cela, il faut se connecter sur le site internet de Centr et se créer un compte. Chris Hemsworth explique sur Instagram : "Centr a été fondé pour rendre la santé et le bonheur accessibles à tous, et j'espère que cela rendra cet accès encore plus facile pendant la crise sanitaire mondiale actuelle.”

Des cours de sport entre 20 et 40 minutes sont proposés chaque semaine pour tous les niveaux. HIIT, boxe, yoga... Et aussi des programmes alimentaires adaptés !