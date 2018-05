Virgin Tonic : Alerte ! Céline Dion revient avec un nouveau single !

C'est l'évènement dans le Virgin Tonic ! Aujourd'hui, jeudi 03 mai, est à marquer d'une pierre banche puiqu'il marquerait le retour de Céline Dion. En fait, non, pas de conditionnel : il marque véritablement le retour de Céline Dion avec un nouveau single. Alors qu'elle avait fait trembler ses fans il y a quelques semaines, Celine Dion semble prête à revenir sur le devant de la scène.

Celine Dion est de retour !

Ce fameux single, on ne le connait pas encore. On ne connait pas encore le titre, on ne sait pas encore à quelle heure il sortira. Mais dans le Virgin Tonic, c'est sûr : on fera tout pour la faire venir !