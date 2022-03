Virgin Tonic : Alerte, ce site vous donne le prénom de vos futurs enfants

Choisir un prénom pour son futur enfant n'est pas toujours une mince affaire : il faut que les deux parents se mettent d'accord et qu'en plus, ils défendent leur choix face à la famille et les amis. Or, avant de choisir LE prénom, encore faut-il avoir de l'inspiration. Si vous cherchez désespérément dans les livres, si vous changez d'avis chaque jour qui passe alors, n'en dites pas plus : il existe un site dont l'algorithme vous permet de choisir le(s) prénom(s) parfait(s) pour vos enfants. Rendez-vous sur le site Names I Like.

Une fois sur le site, il vous suffit de choisir le sexe de votre enfant à venir. Ensuite, répondez à une série de 20 questions. Le principe est simple, il suffit de choisir votre prénom favoris parmi une liste. A l'issue du questionnaire, l'algorithme sélectionne pas moins de 30 prénoms qui correspondent au style qui vous plaît.

Choisir un prénom

"L’algorithme tient compte de l’origine des prénoms, la popularité et le nombre de lettres qui composent ceux que l’on préfère. Si nous avons choisi une majorité de prénoms courts, il y a peu de chances que le site nous propose des prénoms longs", explique ainsi le site Cosmopolitan. Le petit bonus, c'est que vous pouvez repartir avec votre liste de prénoms simplement en rentrant votre adresse mail.

Rendez-vous sur Names I Like !