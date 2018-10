Virgin Tonic : Alerte casting ! Paris Premiere cherche des "cons" pour un documentaire !

On ne va pas se mentir, on a tous ri devant le dîner de cons. La scène de "Juste Leblanc" fonctionne à chaque fois et personne n'oubliera les sculptures en alumettes de Mr. Pignon. Bref, le film signé Francis Veber est devenu culte et justement, il fêtera ses 20 ans d'ici peu. Pour marquer le coup, la chaîne privée Paris Première (appartenant au groupe M6) a lancé un casting un peu particulier : croyez-le ou nous, elle recherche des "cons" pour participer à un documentaire.

« Cherche «cons» à interviewer pour un documentaire diffusé sur @ParisPremiere ». Non rémunéré. Annonce parue dans Le Parisien. Vraiment. ???? pic.twitter.com/d3SrETW6HV — Bruno Dondero (@BrDondero) 26 septembre 2018

« Vous vous sentez parfois con, on vous le dit souvent. Petit, gros, grand, brave, sale… Nous recherchons des « cons » à interviewer pour un documentaire. Tournage sur Paris non rémunéré. », peut-on lire dans l'annonce. Sorti en 1998 donc, le film a été le deuxième plus gros succès en France cette année-là (avec Titanic, sorti la même année). Récompensé en acclamé, Le Dîner de Cons restera l'un des films les plus appréciés des français et encore aujourd'hui, il est ancré dans l'esprit collectif. Pour preuve, le fameux documetaire sera "consacré à la place du « con » dans la culture contemporaine". On a hâte !