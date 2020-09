Virgin Tonic : Alerte, c'est le mois de l'adoption !

Vous pensez de plus en plus à prendre un animal de compagnie ? Alors, ne cherchez plus : vous allez probablement voir une campagne d'affichage lancée par la SPA pour vous rappeler que c'est le mois de l'adoption ! Sachez que cet été, près de 8.500 animaux ont été abandonnés. Afin d'éviter les rassemblements lors des journées portes ouvertes, la SPA a eu l'idée d'un mois dédié à l'adoption.

Les 62 refuges de la SPA espèrent accueillir près de 3.300 familles jusqu'au 4 octobre.