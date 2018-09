Virgin Tonic : Alerte Générale  ! Le taxi de la saga culte va être mis en vente !

Si le cinquième volet de la saga lui a redonné un nouveau souffle, les fans invétérés de la saga connaissent par coeur Taxi 2, l'épisode où Daniel et Emilien atterrissaient (littéralement à Paris). Et justement, si vous avez particulièrement aimé cet épisode, vous allez être ravis d'apprendre que la Peugeot 406 vue dans le film va être vendue aux enchères. Le véhicule sera donc "proposé à la vente entre 8000 et 10.000 euros", explique le Figaro.

"La vente aura lieu à L'Aventure Peugeot, le musée de l'automobile du constructeur automobile français, situé à Sochaux, dans le Doubs", poursuit le média. Si vous n'avez aucune connaissance automobile, sachez que cette voiture avez été fournie par Peugeot au réalisateur Luc Besson spécialement pour le tournage du film. Aussi, sachez que c'est une "série 4 portes, équipée d'un puissant moteur de 6 cylindres essence injection et d'une boîte manuelle à six rapports". Evidemment, les équipements ajoutés pour les besoins du film lui donne une toute autre ligne, beaucoup plus sportive. Pour se l'offrir, il faudra donc se préparer à casser son PEL. Mais Eh, c'est tout de même classe !