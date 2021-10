Virgin Tonic : Alec Baldwin auteur d'un coup de feu mortel (et accidentel) sur un tournage

Sur le tournage du film Rust au Nouveau Mexique, l'acteur Alec Baldwin a tué accidentellement par balle accidentellement, la directrice de la photographie et a blessé le réalisateur du film (dont il est le co-producteur).

Alec Baldwin

Halyna Hutchins et Joel Souza « ont été blessés par balle lorsque Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage » du film Rust, annonce le Shérif. Halyna Hutchins aurait été évacuée par hélicoptère avant d'être déclarée morte par les médecins. Joel Souza, lui, est gravement blessé. D'après The Hollywood Reporter, il s'agirait d'un accident - l'accessoire aurait dû être chargé à blanc.

« M. Baldwin a été interrogé par des policiers », a déclaré le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios, à l'AFP. « Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n’a été engagée et aucune arrestation n’a été faite », a-t-il ajouté.

Alec Baldwin a été entendu par les autorités concernées.