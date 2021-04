Virgin Tonic : AirTags, imac, ipad pro... tout ce qu'il faut retenir de la keynote Apple 2021

Apple donnait hier sa toute première keynote de l'année 2021. Au programme de cette heure de conférence, la présentation des AirTags, de nouveaux Imac mais aussi des Ipad.

Les imac

S'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait le nouveau design des Imac : ces derniers seront ainsi plus fins (seulement 1,15 cm d'épaisseur) et seront disponibles en plusieurs couleurs - toutes plus belles les unes que les autres. Et ce n'est pas tout ! "Apple promet un grand écran de 24 pouces doté d'une résolution de 4,5 K", explique CNews. Autre bonne nouvelles, les Ipad pro seront équipés de la puce M1 des ordinateurs Apple.

le Airtag

Mais la grande nouveauté de cette keynote, ce sont les AirTag - des porte-clés connectés pour (enfin) ne plus perdre ses clés : ces derniers seront lancés le 30 avril prochain au tarif de 35 euros pièce.

Pas de nouvel Iphone annoncé. En revanche, si vous souhaitez un peu de nouveauté, sachez que l'Iphone 12 sera disponible couleur lilas.