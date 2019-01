Virgin Tonic : Africa de Toto va tourner en boucle dans le désert... pour toujours

On vous emmène dans le désert du Namib (au sud ouest de la Namibie, pour ceux qui n'auraient pas retenu leur géographie). Là-bas resonnera à jamais la chanson Africa, signée Toto. Oui oui, vous avez bien lu : le morceau va tourner en boucle, pour toujours. L'on doit cette idée à un artiste namibien, Max Siedentopf : « J’ai voulu rendre à cette chanson l’hommage ultime et exposer Africa en Afrique », a t-il expliqué à la BBC.

Si vous cherchez l'endroit où a été installé le dispositif, sachez qu'il a été tenu secret : "six haut-parleurs liés à un lecteur MP3, fonctionnant avec des piles solaires, programmés pour jouer ce classique du rock en boucle, tant qu’il y aura du soleil", relate Ouest-France. Ce désert exsite depuis près de 55 milllions d'années (oui, ça fait long) et le souhait de l'artiste serait que le morceau soit joué pendant 55 millions d'années supplémentaires. On vous l'accorde, c'est un projet ambitieux. Mais évidemment, le matériel (bien que performant) ne pourra pas tenir aussi longtemps : « la plupart des matériaux de l’installation aient été choisis pour être aussi durables que possible, je suis sûr que l’environnement difficile du désert finira par les abîmer », a t-il argumenté.

Pour rappel, le morceau Africa a été écrit en 1982 : "Je me souviens d’avoir vu beaucoup de films sur la faim et la famine quand j’étais enfant […]. Alors j’ai imaginé cette histoire d’un travailleur humanitaire qui va là-bas et aime plus que tout son travail pour le pays. Mais il tombe aussi amoureux et doit choisir entre aider les gens pour le reste de sa vie ou avoir une famille.", a expliqué le claveriste (qui a écrit le titre). Avouez, le projet est beau !