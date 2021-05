Virgin Tonic : Adieu Internet Explorer, Microsoft débranchera son navigateur en 2022

C'est probablement un emblème des années 2000 : après 25 ans de bons et loyaux services, Internet Explorer sera débranché par Microsoft en 2022. "La firme fondée par Bill Gates explique qu'Internet Explorer 11, la version actuelle, ne sera plus prise en charge l'année prochaine pour certaines versions du logiciel Windows de la société", explique ainsi les Echos. Ainsi, l'entreprise compte se focaliser sur Edge, son autre navigateur créé en 2015.

Adieu, Internet Explorer

« Edge est plus rapide, plus sécurisé et plus moderne qu'Internet Explorer. Il permet aussi de répondre à un problème clé : la compatibilité avec les vieux sites et les applications », détaille Microsoft. Ce vieillissement a notamment poussé Chris Jackson (chef de la sécurité chez Microsoft) a encourager les utilisateurs à passer sur Edge.

En 2022, une page de l'internet "d'avant" se tournera...