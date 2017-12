Cette semaine, le Virgin Tonic vous gâte ! A peine rentré de la Rochelle, Camille Combal vous offre un an de loyer et ce, pendant toute la semaine. Tenez-vous prêts, vous pourriez bien faire partie des heureux gagnants ! Comme toujours, l'équipe appellera un joueur tiré au sort à 7h20, 8h20 et 9h20. Et si vous pensez qu'il est trop tard pour participer, sachez que vous avez tort ! Pour avoir une chance de remporter la mise, il suffit de s'inscrire au 71213 en envoyant le code LOYER (2*0,65 cts + coût d’un SMS). Notez qu'il y aura un gagnant, quoiqu'il arrive : une fois n'est pas coutume, l'équipe rappellera jusqu'à ce qu'un gagnant potentiel décroche !

La barre des 28 000 euros offerts est passée ! Que ceux qui n'ont pas été tirés au sort se rassurent, Camille Combal offre 1 an de loyer toute la semaine ! Traduction, il reste 12 tirages au sort. Que la chance soit avec vous !

Elle n'y croit pas et pourtant, Adeline vient de remporter un an de loyer ! Elle habite non loin de Saint-Etienne (en Haute- Loire, plus précisément) et elle est déléguée médicale (non, ce n'est pas comme nos délégués de classe au collège). Avec son mari Nico, ils ont un loyer de 1080 euros (ce qui nous fait un chèque de 12960 euros). Et pour Noël, elle pourra gâter ses deux jumelles de 3 ans !

Après Djamila et Nadine, qui va gagner UN AN de loyer dans 11 minutes ? Peut-être vous ! Envoyez maintenant LOYER par sms au 71213 pour vous inscrire

Après on ne sait combien d'appels, c'est finalement Nadine qui a décroché ! Elle nous vient de Grenoble (elle a d'ailleurs participé au World Tour France du Virgin Tonic !) et elle écoute l'équipe tous les jours ! Comme Chandler dans Friends, elle fait quelque chose "que personne ne comprend" et fait des études de marché. Avec un loyer de 637 euros, elle va recevoir un chèque de 7644 euros. Et de cet argent, elle compte s'offrir une cuisine !

Djamila remporte UN AN de Loyer ! Elle nous vient de Ris Orangis (en région parisienne), elle est femme au foyer et maman de trois enfants ! Le montant de son loyer est de 622,20 euros et si l'on fait le calcul, elle devrait repartir avec un chèque 7466,40 euros ! Née un 25 décembre, elle devrait passer un excellent anniversaire !