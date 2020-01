Virgin Tonic : Adele laisse 1 800 euros de pourboire dans un restaurant

Si Adele se montre méconnaissable sur les réseaux sociaux, la chanteuse est bien loin des rumeurs et des commentaires. Partie célébrer le nouvel an dans les Caraïbes avec quelques amis (rien que ça), l'interprète de Hello a fait impression dans une restaurant en laissant un pourboire de 1 800 euros.

Adele laisse un pourboire mémorable

Accompagnée de quelques amis (dont Harry Styles et James Corden), Adele a fait escale au restaurant Caribbean Fish Market - où la petite bande à consommer pour près de 420 euros. Mais, ce n'est pas le plus important ! Au final, "le restaurant a donc reçu en tout l'équivalant de 2233 euros pour un seul repas", précise Closer. Une journée mémorable pour l'établissement mais surtout pour le serveur (nommé Buck) !