Virgin Tonic : Adele, Lady Gaga... Quelle chanson de rupture est faite pour vous ? La réponse avec votre signe Astro

Quelle est la chanson qui vous faut pleurer à tous les coups ? Pire, quelle est votre chanson de rupture ? Si vous ne savez pas quoi répondre, pas de panique : votre signe Astro parlera pour vous. Du mythique Someone Like You d'Adele à Lady Gaga en passant par Whitney Houston, tout est là !

Sagittaire : I Have Nothing par Whitney Houston - les Sagittaires ont parfois du mal à accepter la rupture et il sont du genre à tenter de récupérer leur ex.

Capricorne : Thank U, Next par Ariana Grande - pas de temps à perdre pour les Capricorne qui ne supportent pas de perdre leur énergie pour rien.

Verseau : Hurt, par Cristina Aguilera - l Verseau est du genre à tout analyser. Après une rupture, il passera son histoire au crible - histoire de comprendre (et de se faire du mal)

Poisson : Heavy par Anne-Marie - Très émotif, le poisson peut vite se retrouver prisonnier de ses émotions...

Bélier - Truth Hurts par Lizzo - Le Bélier n'est pas du genre à pleurer (bien au contraire).

Taureau : Say Something par A Great Big World - Les taureaux n'accepteront pas tout de suite que la rupture. En fait, ils feront tout pour sauver leur relation.

Gémeaux : All Too Well, par Taylor Swift - Les gémeaux passeront par plusieurs états... un peu comme les étapes du deuil. Evidemment, la première émotion sera la tristesse.

Cancer : A Million Reasons par Lady Gaga - Très sensibles, les cancers auront du mal à s'en remettre. Mais une fois la rupture digérée, ils n'y reviennent plus !

Lion : Everytime, par Britney Spears - il faudra du temps aux Lions pour accepter les émotions post-rupture

Vierge : What Now, de Rihanna - Ne tentez même pas de vous battre contre un(e) Vierge ! (Elle saura se remettre plus vite que vous)

Balance - Someone Like You, par Adele - La Balance ne reste pas seule bien longtemps... vous remplacer sera facile.