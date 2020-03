Virgin Tonic : Achetez une maison à 50 000 euros mais... venez la chercher !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on continue de vous parler d'immobilier ! Cette fois, il ne sera pas question d'échanger sa maison pour les vacances. Par contre, on vous propose d'acheter une maison... et de venir la chercher. On vous explique.

A Saint Trond en Belgique, Ken et sa famille mettent en vente leur maison pour la somme de 49.500 euros. Une affaire en or pour une maison de 143 m2, on vous l'accorde. Mais vous l'aurez compris, elle présente une petite particularité : il faut venir la chercher !

Une maison à démonter !

Ils avaient acheté la maison, mais occupaient le terrain seulement pour un certain temps. Il faut donc la délocaliser et la faire reconstruire ailleurs. La construction est entièrement faite à base de vis et les murs font seulement 22 cm d’épaisseur. Il faut compter deux semaines pour la démonter et un mois pour la reconstruire à l’aide de deux ou trois personnes. Alors, vous vous sentez d'attaque ?