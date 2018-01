Virgin Tonic : Achetez une galette des Rois et gagnez... un lingot d’or !

Non, ce n'est pas une farce. Après avoir découvert l'histoire de cet homme qui a découvert un python dans ses toilettes, on parle frangipane et lingot d'or ! La boulangerie Lesueur lance une opération totalement insolite jusqu’au 27 janvier. Le commerce, qui possède deux boutiques, l’une à Saint-Germain-de-la-Coudre (3 Place Pierre Veau) et l’autre à Ceton (11 rue E. Fournier), vous propose d'acheter une galette de six personnes minimum, remplir un coupon et le mettre dans l’urne. Le gagnant tiré au sort remportera un lingot d'or d'une valeur de 600 euros !

Les participants auront 2 fois plus de chance de gagner car deux lingots d’or de 5 grammes et de 24 carats, sont à gagner ! La même opération avait été réalisée 7 ans auparavant par la boulangerie à Saint-Germain-de-la-Coudre, et le bien avait été remporté par un parisien ! Ce jeu, pour le moins intéressant, avait connu un franc succès auprès des habitants et clients de la boulangerie. Les gérants vous aident même à gagner cette année : "Une astuce pour avoir plus de chance de gagner ? Être gourmand tout simplement ! Plus on mange de galettes et plus on a de chances de gagner !". Pas bête...