Virgin Tonic : elle signe un CDI à 79 ans ! 

Son nom ? Jacqueline Dervoust. Profession ? Salarié dans une crêperie. Où ? Concarneau, Finistère. Rien de très surprenant là dedans, me direz-vous. Et pour pourtant ! Jacqueline Dervoust est une retraitée de 79 ans qui ne souhaite pas qu'on lui tienne la main pour l'aider à avancer. Eh oui, cette bretonne pleine de volonté s'est dégoté un job dans un crêperie et même plus, un CDI. Une chance inouïe quand on sait que le marché du travail est comment dire... parfois compliqué. Alors qu'elle pourrait profiter de sa retraite, Jacqueline a tenu a garder une activité professionnelle. Selon elle, rester à la maison serait avoir "un pied dans la tombe". Habituée des CDD chez Mam’Breizh depuis deux ans, le propriétaire de la crêperie a donc eu l'opportunité de lui proposer un CDI.

"J’ai croisé Jackie qui travaillait avec sa bilig dans un supermarché du coin. Je lui ai proposé du boulot. Elle a enchaîné les CDD chez moi et me demandait toujours de ne pas l’oublier. Cette fois, je n’avais plus le droit de lui faire un nouveau CDD, alors on s’est mis d’accord sur un CDI pour qu’elle reste." confie Hubert Poupard, patron.

Eh bien, on ne sait pas vous mais nous on aimerait bien avoir le même panache lorsqu'on atteindra les 79 ans ! Qui sait, on pourrait être doués en tant que crêpiers... non ?