Virgin Tonic : Sexe et foot… Les chiffres hallucinants !

À l’approche de la coupe du monde de football qui débute le 14 juin prochain, le leader français dans la vente à domicile de lingerie, de cosmétique et d’accessoire coquin Soft Paris est allé enquêter sur le rapport entre sexe et foot auprès de 259 hommes et femmes. Les chiffres sont tombés, et vont vous faire halluciner… ou pas !

Pour 77% des hommes, leur libido est augmentée lorsque leur équipe gagnent, tandis que seulement 20% d’entre eux préfèrent le football au sexe.

27% des femmes fantasment sur certains joueurs (notamment Giroud, Griezmann et Lloris), et 2% d’entre elles avouent même penser à des footballeurs durant leurs parties de jambe en l’air ! 31% d’entre elles citent leurs fesses comme principal atout.

Lors du soir de la grande finale le 15 juillet, 23% préfèreront le foot au sexe, 57% le sexe au foot, tandis que 20% d’entre eux choisissent les deux. Autre chiffre surprenant, 25% des femmes avouent aimer faire l’amour devant un match !

Vous reconnaissez-vous dans ces chiffres ?