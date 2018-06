Virgin Tonic : À 13 ans, il parie 90 000 euros avec la CB de son père !

On en connait un qui a dû se faire taper (très fort) sur les doigts… Dans le comté du Lancashire en Angleterre, un adolescent de 13 ans a pris en photo en douce la carte bancaire de son père pour effectuer des paris sportifs en ligne. Et il n’y est pas allé de main morte, il a misé 80 000 livres en tout, soit plus de 90 000 euros ! C’est le Mirror qui nous rapporte cette affaire pas comme les autres. « Je devais simplement mettre le nom, l’adresse, la date de naissance et les détails de la carte de mon père puis cocher une case disant que j’avais 18 ans », explique le jeune garçon au quotidien britannique. Il a même réussi à miser 3000 livres en une seule fois à un moment ! Il a ensuite confié qu’il avait généré une addiction aux jeux, il n’avait aucune idée que cela pouvait devenir une dépendance.

Si cette histoire peut faire sourire, on imagine la tête du père lorsqu'il a découvert son compte en banque vidé, elle révèle surtout que n'importe qui à n'importe quel âge peut accéder aux sites de paris sportifs et miser ce qu'il veut. La sécurité de ces sites a été remise en cause, et on parie (sans mauvais jeu de mots) que le papa du garçon ne laissera plus jamais trainer sa carte bancaires dans la maison.