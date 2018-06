Virgin Tonic : Ils commandent des hamburgers sans fromage… et demandent un dédommagement de 5 millions de dollars !

Toujours plus loin, toujours plus insolite. On vous en parlait ce matin dans votre matinale préférée Virgin Tonic, deux clients de Mcdonald’s ont porté plainte contre la chaine de restauration pour des raisons pour le moins absurdes. On vous explique le déroulement des faits ! Ces deux habitants de Floride se sont rendus dans un des fast food et ont chacun commandé un Quarter Pounder (le délicieux Royal Cheese de chez nous), mais sans fromage. On leur a alors demandés de payer plein pot leurs deux hamburgers, ce qui n’étaient pas du goût des deux hommes. Ils estiment qu’ils n’avaient pas à payer le prix fort du sandwich, puisqu’il existe une version sans fromage disponible sur le catalogue du restaurant. Oui on a découvert comme vous ce matin qu’il existe bel et bien une version du Royal Cheese sans cheese, à découvrir ici.

Leur avocat explique que ses « clients sont forcés à payer pour deux tranches de fromage qu'ils n'ont ni commandées ni reçues » en rappelant que la version sans fromage est disponible en livraison à domicile sur l'application du restaurant. Selon lui, il est normal qu'un Big Mac sans salade soit facturé le même prix que l'original car la salade est un ingrédient phare du sandwich, mais cela ne vaut pas pour le Quarter Pounder. En dédommagement, il espère obtenir pas moins de cinq millions de dollars pour ses deux clients. Une plainte justifiée selon vous ? Mcdonald's n'a pour le moment pas réagi sur le sujet.