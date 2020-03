Virgin Tonic : A Wuhan, les élèves ruinent l'appli vidéo de leur école

Comme vous l’apprenez aux infos, les élèves de la ville de Wuhan en Chine sont tous confinés chez eux, et doivent suivre les cours et devoirs via une application : Ding Talk. Mais les petits malins ont trouvé une astuce pour éviter d’avoir cours même à la maison... ils mettent tous une étoile à l’application pour qu’elle soit supprimée.

L'appli bientôt supprimée ?

En quelques jours l’application est passé de la note 4.9 à 1.4/5 ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple supprime directement les applis mal notées. Pour l'heure, DingTalk est épargnée. Les community manager de l’appli supplient les enfants d’arrêter de mettre des mauvaises notes car elle pourrait disparaître dans les prochains jours...

Ah, la technologie.