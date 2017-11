Virgin Tonic : A Toulouse, elle confond l'entrée d'un parking avec... une bouche de métro !

Ce passage à Toulouse, cette femme de 50 ans originaire des Landes ne risque pas de l'oublier ! Alors qu'elle cherchait un parking, la conductrice s'est retrouvée bloquée dans les escaliers du métro. Lundi dernier, vers 19 heures, la conductrice a eu la peur de sa vie en encastrant sa voiture dans les escaliers de la station métro Jeanne D'Arc, sur la ligne B. C'est en cherchant l'entrée du parking Jeanne d'Arc que l'automobiliste s'est retrouvée dans cette situation.

Quand tu confonds parking jeanne d'arc et metro jeanne d'arc #toulouse pic.twitter.com/wxTtBNwYa4 — Ton Tonton preféré (@letontonskol) 6 novembre 2017

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé. Bien sûr, la conductrice a été retrouvée en état de choc mais les pompiers l'ont prise en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les agents de Tisseo qui ont alerté les secours et les autorités : intrigués par les images de vidéo surveillance, ils n'ont pas hésité. Parce qu'à cette heure la circulation est dense à Toulouse, cet incident à provoqué quelques embouteillages à Toulouse, précise La Depêche. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal !

Mais on en profite pour vous rappeler d'être vigilant au volant. Pas plus tard que la semaine dernière, on vous parlait d'un homme flashé près de 156 fois. Alors attention à vous !