Virgin Tonic : A quoi ressemblent les hommes infidèles ?

"C'est pas écrit sur mon front !", s'exclame t-on parfois. Et pourtant, si vous saviez ! Selon une étude scientifique, il serait possible de repérer les hommes les plus infidèles, simplement en regardant attentivement leur visage. On ne vous parle pas de la couleur de leurs cheveux, ni même de la couleur de leurs yeux. Ce matin dans le Virgin Tonic, Camille a été clair : on repèrerait les hommes infidèles à la forme de leur visage, justement !

Selon une étude scientifique (et donc, très sérieuse), les hommes infidèles auraient tendance à un avoir un visage plus large que les autres. Croyez-le ou non, un visage plus large serait synonyme d'une plus grande quantité de testostérone (l'hormone à l'origine de l'attirance sexuelle). Alors on ne vous dit pas d'aller à votre prochain date armées de votre double décimètre mais ouvrez-l'oeil ! Et aussi, sachez que la voix d'un homme est aussi un bon moyen de savoir s'il est infidèle.