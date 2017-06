Virgin Tonic : A quoi correspond le chiffre mystère donné par Camille ?

A quoi peut bien correspondre le chiffre mystère ? C'est ce qu'il va falloir trouver ce matin. Pour bien finir la semaine, Camille a décidé de vous faire un beau cadeau mais de vous faire travailler un peu avant. Vous aurez jusqu'à 10 heures pour tenter de deviner à quoi correspond le chiffre 210. Tout au long de la matinée, Camille et l'équipe vous donneront des indices et le grand gagnant repartira avec de beaux cadeaux. Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit d'écouter attentivement l'émission, de relever les indices et d'appeler le standard. Et si vous préférez le virtuel, participez sur Twitter avec le hashtag #ChiffreMystere. Alors, une idée ?

Sachez que ce chiffre peut correspondre à quelque chose en rapport avec l'émission comme il peut en être complètement détaché ! Ce n'est pas le nombre d'enfants interviewés dans le réponse à tout le mois dernier et ce n'est pas non plus le nombre d'auditeurs qui assisteront à la dernière de la saison le 30 juin prochain.

Le #ChiffreMystere ? 210 !! À vos propositions avec le HT ! Plus de 5000€ de cadeaux à gagner ! pic.twitter.com/3LvWuElGVj — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 9 juin 2017

210 n'est PAS le nom de la nationale près de chez les parents de Camille, ce n'est pas le numéro de la chambre d'hôtel la plus donnée dans les films. Et ce n'est pas non plus la vitesse enregistrée par un radar canadien !

Il peut avoir un lien avec Camille mais il peut aussi avoir un lien avec les autres. Ca ne vous aide pas mais on ne peut pas faire mieux...!