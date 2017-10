Virgin Tonic : À quelle heure partir d'un dîner (en restant poli) ?

Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic sont plus en forme que jamais durant cette semaine exceptionnelle ! Si du 23 au 27 octobre, vous pouvez tenter votre chance de gagner 10 000 euros cash grâce à la ligne rouge et son signal, les news continuent de fuser ! Après nous avoir révélé ce qu'1 français sur 10 fait tout de suite en rentrant du travail, on vous dévoile une info utile ! Sachez qu'il existe une heure exacte (et minimum) à laquelle partir lorsque l'on est invité à diner et que l'on veut rester poli !

En semaine, il faudrait partir à 22h30 si vous voulez partir d'un diner auquel vous avez été invité sans vexer vos hosts ! Les week-ends, 23h15 est l'heure minimum à laquelle tenter un départ si vous êtes fatigués ou si vous avez d'autres plans sous la main, mais toujours en restant polis !