Virgin Tonic : A quelle heure les femmes ont le plus envie de faire l'amour ?

Les hommes et les femmes n'auraient pas du tout envie de faire l'amour au même moment selon un sondage vu sur le Daily Mail. A en croire cette enquête réalisée auprès de 2300 Britanniques, les femmes seraient plus motivées le soir tandis que les hommes sont plus du matin ! Pour les femmes, le désir serait à son apogée entre 23h et 2h du mat', avec un pic d'envie à 23h41 plus précisément... Voici sinon le top 3 des fantasmes d'hommes.

Pour ces messieurs, l'horaire optimal serait entre 6h et 9h, avec un pic de désir à 7h54. Une heure qui ne parle pas vraiment aux femmes qui ne sont que 11% à citer cet horaire comme plage favorite pour faire l'amour... Sachez en tout cas que cette préférence a plus d'importance qu'on ne le pense. Deux tiers des femmes et la moitié des hommes affirment vouloir un partenaire qui partage les mêmes plages horaire de désir qu'eux ! Ce qui n'est pas un problème pour 1 couple sur 7, qui ne fait plus l'amour.