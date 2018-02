Virgin Tonic : A quelle heure faut-il prendre un selfie pour qu'il soit parfait ?

Se prendre en selfie, c'est un véritable combat. Nous sommes tous pareils : quand on veut n'en prendre qu'un seul, on se retrouve bien souvent à en prendre une vingtaine pour mieux virer les moins réussies. N'est pas Selena Gomez qui veut ! Mais fort heureusement, des études sont menées pour nous aider. Alors, savez-vous quelle est l'heure idéale pour se prendre en selfie ?

Selon une étude menée par des scientifiques (et ralayée par le magazine Biba), c'est en soirée que nous serions le plus photogénique. Et attention, il y a une heure particulière ! Pour un selfie réussi, prenez-vous en photo à 21h36. Selon l'étude, à cette heure, votre visage serait plus resplendissant. Bon, on espère que vous aurez bien dormi la veille : pour être resplendissant, il faut être reposé !