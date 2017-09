Virgin Tonic : À quelle heure exacte de la journée sommes-nous le plus productif ?

Toutes les sociétés ont une chose en commun : chacune d'entre elle essaie (à juste titre) de maximiser le taux de productivité de ses employés. Si l'on découvrait une solution particulière pour augmenter notre productivité personnelle, il semblerait qu'écouter la musique soit également une technique majeure qui s'est avérée être un vrai facteur de productivité. Selon une récente étude, il existe un pic de productivité qui s'effectue à une heure bien précise. Sachez que c'est à 10h26 que notre taux de productivité est à son maximum et que nous sommes donc le plus productif dans le travail !

Au contraire, c'est à 14h55 que nous sommes le moins productif. La digestion est bien évidement la cause de cette baisse de régime et nous donne davantage envie de dormir plutôt que de travailler ! Le deuxième moment de la journée durant lequel nous sommes le plus productif est durant le réveil, où la motivation atteint son maximum. On vous conseillerait donc de consacrer ces deux moments à une activité qui nécessite une certaine réflexion et de laisser les missions les plus mécaniques pour la fin de la journée ! Et vous, pensez-vous que le moment durant lequel vous êtes le plus productif se situe autour de 10h26 ?