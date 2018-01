Virgin Tonic : A quelle heure devrions-nous tous dîner ?

Vous le savez, lorsque l'on veut perdre du poids, il y a énormément de choses à prendre en compte : son alimentation (évidemment), l'activité physique et sportive et surtout, les horaires de vos repas. Parce que c'est difficile de s'imposer un nouveau rythme (et surtout, de s'y tenir), on est allés chercher du côté des études menées par les chercheurs britanniques pour vous aider. Et ce qui ressort, c'est que pour perdre du poids, nous devrions tous dîner à 18h14. Nope, vous ne rêvez pas.

On vous l'accorde, en France, on ne dîne pas aussi tôt. Mais aux Etats-Unis par exemple, c'est assez courant ! De toute évidence, dîner entre 18h et 18h30 permettrait de perdre du poids (ou tout simplement de surveiller sa ligne). Pourquoi ? Parce que cela éviterait de prendre le goûter qui ruine toute la diète que vous vous imposez. Le seul détail qui pourrait tout foutre en l'air, c'est le fait qu'à cette heure-là, tout le monde n'a pas fini de travailler. Alors si vraiment, vous voulez tenter, fourchette-et-bikini vous conseille de préparer vos dîners à l'avance...!

Si jamais vous vous lancer, on vous souhaite bien du courage : à vous les week-ends passés en cuisine.