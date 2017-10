Virgin Tonic : A quel âge une femme a t-elle plus de chance d'être infidèle ? 

Bien souvent, lorsque le Virgin Tonic aborde le thème de l'infidélité, ce sont les hommes qui sont ciblés. Par exemple, on vous apprenait il y a peu de temps que pour reconnaître un infidèle, il fallait regarder la forme de son visage ou alors, écouter sa voix. Mais assez parlé des hommes ! Ce matin, Camille s'intéresse à la gent féminine : à quel âge une femme a t-elle plus de chance de succomber à l'infidélité ?

Selon une étude menée par des scientifiques dans le New Hampshire (aux Etats-Unis), une femme aurait plus de chance de tromper son conjoint lorsqu'elle atteint l'âge de 45 ans. Comme pour les hommes, on pourrait parler de crise de la quarantaine. Mais bien évidemment, ce n'est qu'une moyenne et il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre. Chaque femme est différente !