Virgin Tonic : A quel âge un homme devient-il mature ?

En matière de maturité, les hommes et les femmes ne sont absolument pas égaux. On ne vous apprend rien, la gent masculine a bien du mal à se responsabiliser tandis que les femmes sont parfois un peu trop responsables, justement. La question reste de savoir quand les hommes atteignent la maturité. La chaîne britannique Nickelodeon UK s'est intéressée à la question et ce qui en ressort, c'est que le hommes deviendraient matures à 43 ans... contre 32 pour les femmes !

Pour en arriver là, la chaîne a étudié les comportements infantiles des hommes via un immense sondage : consommation de junk food, jeux vidéos, blagues... tout a été passé au crible. Et le plus beau, c'est qu'une majorité d'hommes admettent être immatures. Messieurs, si vous n'avez pas encore atteint l'âge fatidique, peut-être avez-vous encore de belles années devant vous ! Et puisque l'on compare les hommes aux femmes, à votre avis, qui subit le plus longtemps une gueule de bois ?