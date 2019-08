Virgin Tonic : A quel âge un bébé peut-il voir ?

Dans le Virgin Tonic, on aime vous donner des petites infos. Alors quand on ne vous confirme pas que les femmes ronflent autant que les hommes (pardon), on se penche sur les bébés : savez-vous à quel âge un bébé commence à voir ? Non ? Ca tombe bien, on a ce qu'il faut ! Vous serez ravis d'apprendre qu'un bébé ne commence à voir qu'à partir de 3 mois.

Aussi, sachez que la première couleur qu'il voit est le rouge. Et si jamais vous vous demandiez pourquoi les parents se penchaient énormément sur leur enfant, c'est tout simplement parce qu'il ne voit pas à moins de 30 cm.