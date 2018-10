Virgin Tonic : A quel âge les hommes sont-ils le plus viril ?

Une fois n'est pas coutume, les hommes sont à l'honneur dans le Virgin Tonic ! Si la marque AXE (spécialisée dans les déodorants pour Hommes) a lancé un deo cookie/cuir, ce n'est pas l'hygiène masculine qui nous intéresse cette fois (notez tout de même que l'hygène est un facteur majeur dans une rupture). Cette fois, on parle de virilité : à quel âge les hommes seraient-ils le plus viril ? Selon une étude signée de université de St Andrews (Grande-Bretagne) et relayée par le média Cosmo, c'est à 35 ans que ces messieurs seraient au summum de la virilité.

Mais alors , qu'est-ce qui rend un homme "viril" ? On ne va pas se mentir, c'est quelque chose de très subjectif. Mais si l'on se base sur l'étude, un homme serait viril (vraiment viril) lorsqu'il arbore des sourcils épais, une mâchoire carrée ainsi que des pommettes marquées. Evidemment, la gent masculine donne énormément d'importance à la virilité : "les hommes virils sont plus facilement considérés comme des leaders, que ce soit dans un groupe en cas de problème, ou tout simplement dans le monde du travail", souligne Cosmopolitan. alors messieurs, attendez patiemment vos 35 ans !