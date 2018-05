Virgin Tonic : A quel âge les enfants lâchent-ils leur doudou ?

Avoir des enfants, c'est tout un sport : dès le départ, dès qu'il faut choisir le prénom, on y passe des heures. Et ensuite, on signe à perpétuité. Mais dans le Virgin Tonic, on les aime tellement qu'on décortique toujours les informations ou les sondages qui les concernent - histoire de mieux les comprendre. Ainsi, on a appris qu'un enfant de cinq ans était plus doué pour se servir d'un ordinateur que pour faire ses lacets. Mais ce matin, on vous parle des doudous : à quel âge les enfants lâchent-ils le leur ?

Quand les enfants lâchent-ils leur doudou ?

Selon l'institut NovaTris, les enfants se débarasseraient de leur doudou à six ans. Evidemment, ce n'est qu'une moyenne. Si votre enfant à plus de six ans et qu'il a toujours son doudou, ne vous affolez pas ! Mais, c'est toujours une base à avoir en tête !