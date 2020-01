Virgin Tonic : A quel âge est-on le plus heureux ? Et le plus triste ?

Ah, la quête du bonheur... nombreux sont ceux qui s'y cassent les dents, espérant le trouver partout. Mais alors, à quel âge est-on le plus heureux ? Quand est-on le plus épanoui ? Selon une étude de Samsung (relayée par Glamour), il semblerait que c'est à 58 ans que l'on serait le plus heureux : plus on vieillit, plus on a confiance en soi et plus tout nous paraît plus simple. Les personnes de plus de 50 ans ont une meilleure santé mentale que les plus jeunes.

Quand est-on le plus heureux ?

Par contre, c’est à l'aube de nos 50 ans (plus exactement à 47 ans) que l'on vivrait notre période la plus difficile moralement : l'angoisse de passer le cap des 50 ans fait que l'on vit nos pires moments...

Patience, on y passera tous.