Virgin Tonic : A quel âge est-on le plus heureux ?

A quel âge est-on vraiment heureux ? Faut-il attendre d'avoir 50 ans et l'expérience qui va avec ? Ou bien, ou contraire, sommes-nous le plus heureux lorsque nous atteignons la majorité ? Si vous vous posiez la question, sachez que des scientifiques anglais ont trouvé la réponse. On en parle dans le Virgin Tonic.

Selon une étude réalisée par la London School of Economics (L’École Londonienne d’Economie), c'est à 23 ans que l'on est le plus heureux dans la vie. Pour mieux étudier la question, les chercheurs ont interrogé pas moins de 23 000 Allemands, âgés entre 17 et 85 ans. Ces derniers leur ont demandé s’ils estimaient être satisfaits de leur vie mais, pas que : les personnes étudiées ont aussi imaginé leur sentiment de satisfaction dans les cinq ans à venir. "Cinq ans plus tard, les mêmes personnes interrogées ont répondu à la même question, et ont déterminé s’ils étaient aussi heureux qu’ils l’avaient prédit", explique Biba.

Mais alors, pourquoi sommes-nous le plus heureux à 23 ans ? Tout simplement parce que, à cet âge, l'on gagne notre indépendance. 23 ans marque souvent le premier emploi, le premier appartement... bref, on goûte une nouvelle vie. Aussi, notez que selon l'étude, l'on est aussi extrêmement heureux à 69 ans. Pourquoi ? Parce que l'on profite de la retraite et des beaux jours...