Virgin Tonic : A quel âge est-on le plus heureux ?

Quand on y réfléchit, nous ne sommes pas tous heureux au même moment ; certains estiment que les meilleurs moments de leur vie remontent à l'enfance parce qu'ils n'avaient aucune responsabilités. D'autres se souviennent de leur adolescence comme de la période la plus heureuse. Enfin, certains estiment que c'est à la vingtaine : parce qu'on est libres, indépendants et parce que l'on devient enfin adulte. Mais alors, quel est le vértiable âge du bonheur ? Selon un sondage commandé par Samsung et relayé par le Daily Mail, on serait plus heureux à 58 ans !

Mais alors, pouquoi ? Déjà, il faut savoir qu'aux alentours de 35 ans, le travail et les enfants provoquent un stress qui nous empêche d'être pleinement heureux. “Cela ne devrait pas nous étonner qu’on soit si stressé dans la trentaine alors qu’on essaie, parfois désespérément, de jongler entre la pression du travail et les besoins de notre famille et de notre couple. Lorsqu’on atteint la cinquantaine, on est plus confiant", explique Cary Cooper (professeur de psychologie organisationnelle à l'université de Lancaster). A 58 ans, on a plus le temps, on peut passer du temps en famille... bref, c'est le bonheur total.

Notez cependant que selon une etude relayée par Le Bonbon, il n'y a pas que les séniors qui seraient heureux : on l'est également aux alentours de 23 ans : on serait satisfait de notre vie future !