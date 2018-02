Virgin Tonic : A quel âge est-on le plus heureux ?

A quel âge est-on le plus heureux ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que le Virgin Tonic a la réponse ! On pourrait croire qu'à trente ans, on vit nos meilleures années (il n'y a qu'à voir dans Friends) mais la vérité, c'est que ce n'est absolment pas le cas ! Selon une étude britannique, on serait le plus heureux à 65 ans. L'avantange à cet âge, c'est que l'on est complètement délesté de la pression due au travail. Moins de stress, moins de pression... bref, on prend le temps de vivre. Petit bonus, c'est généralement l'âge où l'on devient grand-parent pour la première fois !

Aussi, il faut savoir que le secret du bonheur réside dans le nudisme ! Toujours selon une étude, ceux qui pratiquent le nudisme auraient tendance à mieux accepter leur corps et à avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes. Alors n'oubliez pas : à 65 ans, devenez nudistes et vous serez les plus heureux du monde !