Virgin Tonic : A Pettoncourt, les cloches de l'église peuvent couper internet !

Si vous ne connaissez pas Pettoncourt, sachez que cette petite commune de 300 habitants se situe en Moselle. Et là-bas, les cloches de l'église et la connexion internet des habitants ne font pas bon ménage. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'elles sonnes "à 6 h 40, 12 h 10 et 19 h 10, la connexion internet des habitants disparaît !", explique le Point.

quand les cloches coupent internet

Si le phénomène perdure, c'est parce que Pettoncourt est ce que l'on appelle une zone blanche (autrement dit, la transition numérique y a été oubliée). "Les habitants possèdent tout de même un réseau iInternet, fourni par Ozone, une filiale de SFR qui fournit une connexion à travers la technologie WiMax, un Wifi qui fonctionne avec les ondes radio", poursuit le média. Sauf que... Ozone est fixé sur le clocher de l'église. Résultat, dès que les cloches sonnent, la connexion est coupée.

Si l'histoire peut faire sourire, ce problème est très handicapant pour la commune - surtout au cours de gros évènements telles que les élections. Heureusement, Ozone a promis de régler le problème. On l'espère en tout cas !