Virgin Tonic : À Mâcon, Freddo vous paie votre mcdo ce midi !

Depuis ce matin, toute l'équipe du Virgin Tonic est en Road Trip spéciale direction Marseille à suivre en direct. Pour fêter la dernière de la saison, Camille et l'équipe n'ont pas fait dans la dentelle et ont sorti le grand jeu ! Entre cours de zumba, loyers offerts dans les rues et jeux gagnants, on ne sait plus où donner de la tête. Et sachez qu'un autre évènement vient marquer ce Road Trip exceptionnel ! Si vous ne savez pas où et quoi manger ce midi, sachez que Freddo vous offre le déjeuner en compagnie de toute l'équipe !

Il y a du moooonde au McDo de Macon !! ???????? #VirginRoadTrip pic.twitter.com/ioRY8Ggl1H — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 30 juin 2017

Ce midi, dans la ville de Mâcon sur la route de Lyon, Freddo vous paie votre mcdo ! Alors si vous voulez déjeuner avec Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Le patron de Virgin Radio vous paie votre mcdo durant toute la durée de stationnement du bus et ça, rien que pour vous auditeurs de Virgin Radio. Et pour vous remerciez de votre fidélité, les surprises vont continuer durant tout cette journée, jusqu'à la soirée exceptionnelle en compagnie d'Electroshock à Marseille, que vous pourrez suivre sur VirginRadio.fr et sur les réseaux sociaux Virgin Radio !